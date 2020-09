Migranti | Ursula von der Leyen il piano europeo Non ci sono i ricollocamenti obbligatori

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 23 settembre 2020) La Commissione europea presenta il nuovosuivon der: “Il vecchio sistema non funziona più”. La presidente della Commissione europeavon derha parlato del nuovo patto su asilo e immigrazione presentando la nuova strategia europea per la gestione dei. Il nuovo, ideato per superare il regolamento di Dublino, dovrà essere approvato dagli Stati membri., von der: “Il vecchio sistema non funziona più” “È tempo di gestire le migrazioni insieme, con un nuovo equilibrio tra responsabilità e solidarietà. Il vecchio sistema ...