Migranti, perché è così difficile riformare il regolamento di Dublino. L’Ue tra ambizioni ideali e il limite dei veti incrociati (Di mercoledì 23 settembre 2020) Oggi la Commissione europea presenta il nuovo patto sull’immigrazione e l’asilo. La misura è stata a lungo rimandata, questo appuntamento inizialmente era previsto per il 30 settembre, ma il drammatico incendio che ha distrutto il campo profughi di Moria ha accelerato i tempi. Il patto sull’immigrazione è un documento programmatico che non ha forza di legge, ma è di primaria importanza nel dettare la visione e gli approcci comunitari dei prossimi cinque anni. Nelle intenzioni della Commissione però c’è una riforma del regolamento di Dublino, la normativa che attualmente obbliga i paesi di primo ingresso ad accogliere i Migranti e valutare in loco le richieste di asilo. La promessa di Ursula Nel suo primo discorso sullo Stato dell’Unione, la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 settembre 2020) Oggi la Commissione europea presenta il nuovo patto sull’immigrazione e l’asilo. La misura è stata a lungo rimandata, questo appuntamento inizialmente era previsto per il 30 settembre, ma il drammatico incendio che ha distrutto il campo profughi di Moria ha accelerato i tempi. Il patto sull’immigrazione è un documento programmatico che non ha forza di legge, ma è di primaria importanza nel dettare la visione e gli approcci comunitari dei prossimi cinque anni. Nelle intenzioni della Commissione però c’è una riforma deldi, la normativa che attualmente obbliga i paesi di primo ingresso ad accogliere ie valutare in loco le richieste di asilo. La promessa di Ursula Nel suo primo discorso sullo Stato dell’Unione, la ...

