Migranti, il piano di Ursula von der Leyen per i ricollocamenti mette l’Italia spalle al muro (Di mercoledì 23 settembre 2020) Presentata oggi la riforma che dovrebbe sostituire il Trattato di Dublino per gestire i flussi migratori in Europa. Come preannunciato qualche giorno fa dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, oggi è stata presentata la riforma che dovrà sostituire il Trattato di Dublino nella gestione dei flussi migratori in Europa. Lo scopo sarà … L'articolo Migranti, il piano di Ursula von der Leyen per i ricollocamenti mette l’Italia spalle al muro proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Presentata oggi la riforma che dovrebbe sostituire il Trattato di Dublino per gestire i flussi migratori in Europa. Come preannunciato qualche giorno fa dalla presidente della Commissione europeavon der, oggi è stata presentata la riforma che dovrà sostituire il Trattato di Dublino nella gestione dei flussi migratori in Europa. Lo scopo sarà … L'articolo, ildivon derper il’Italiaalproviene da leggilo.org.

Corriere : Von der Leyen presenta il patto sui migranti: no ai ricollocamenti obbligatori chiesti dall’Italia - ilfoglio_it : Solidarietà obbligatoria ma flessibile, più controlli alle frontiere, ancora il regolamento di Dublino. Ecco il pia… - Corriere : Von del Leyen presenta il patto sui migranti: no ai ricollocamenti obbligatori chiesti ... - leone52641 : RT @magicaGrmente22: Può essere il punto di svolta ... In arrivo il piano Ue sui migranti. In Italia Pd in pressing per superare i decreti… - luigiscortecci : RT @GiancarloDeRisi: Il nuovo piano Ue per i migranti. 'No ai ricollocamenti' ma solidarietà con l'Italia. Europa da schifo: ci fanno invad… -