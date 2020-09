Migranti | il piano dell' Unione europea | «Meccanismo automatico per salvati in mare Meno peso su Paesi primo ingresso»

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Un meccanismo di solidarietà che scatterà «in modo» per iche vengonoin. Lo ha annunciato la commissariaYlva...

ilfoglio_it : Solidarietà obbligatoria ma flessibile, più controlli alle frontiere, ancora il regolamento di Dublino. Ecco il pia… - argiovan : - ltl_thepres : RT @Corriere: Von del Leyen presenta il patto sui migranti: no ai ricollocamenti obbligatori chiesti ... - saracino58 : RT @Corriere: Von del Leyen presenta il patto sui migranti: no ai ricollocamenti obbligatori chiesti ... - MondoMercati : Migranti, il piano di riforma della Ue: ricollocamento o «rimpatrio sponsorizzato» -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti piano

Un nuovo pacchetto di regole sulle migrazioni per superare il sistema Dublino e spingere sulla «condivisione» della solidarietà tra gli stati membri Ue. La Commissione europea ha alzato il sipario il ...Nel piano «Abbiamo previsto anche delle norme speciali per regolare eventuali situazioni di crisi, come quella che abbiamo vissuto nel 2015, quando arrivarono due milioni» di migranti. «Il meccanismo ...