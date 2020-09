Migranti fuori controllo Appiccano un incendio Si gettano dalle finestre (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sofia Dinolfo Ancora tensioni nella struttura di Valderice che ospita i Migranti che devono osservare la quarantena. Dopo le fughe del pomeriggio, nella notte gli ospiti di Villa Sant'Andrea hanno fatto esplodere un incendio Ancora tensione e grande preoccupazione nei centri di accoglienza che ospitano i Migranti sbarcati in Sicilia in questi ultimi giorni. Si è temuto il peggio questa notte a Valderice, in provincia di Trapani, all’interno del Cas che ospita gli extracomunitari che devono osservare i giorni della quarantena come previsto dal protocollo sanitario per prevenire i casi di contagio da coronavirus. I Migranti si sono ribellati facendo temere il peggio. È successo di tutto: gli ospiti tra le grida e le urla hanno dato fuoco ai materassi e ai diversi arredi presenti dentro la ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sofia Dinolfo Ancora tensioni nella struttura di Valderice che ospita iche devono osservare la quarantena. Dopo le fughe del pomeriggio, nella notte gli ospiti di Villa Sant'Andrea hanno fatto esplodere unAncora tensione e grande preoccupazione nei centri di accoglienza che ospitano isbarcati in Sicilia in questi ultimi giorni. Si è temuto il peggio questa notte a Valderice, in provincia di Trapani, all’interno del Cas che ospita gli extracomunitari che devono osservare i giorni della quarantena come previsto dal protocollo sanitario per prevenire i casi di contagio da coronavirus. Isi sono ribellati facendo temere il peggio. È successo di tutto: gli ospiti tra le grida e le urla hanno dato fuoco ai materassi e ai diversi arredi presenti dentro la ...

La Diocesi di Aversa celebra la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato domenica 27 settembre

L’ultima domenica di settembre è quella che la Chiesa dedica alla celebrazione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, giunta quest’anno alla 106esima edizione. In occasione dell’appunta ...

