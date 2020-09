Migranti: Conte, 'patto Ue importante passo avanti, non lasciare soli Paesi arrivo' (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Il patto sulla Migrazione è un importante passo verso una politica migratoria davvero europea. Ora l'@EUCouncil coniughi solidarietà e responsabilità. Serve certezza su rimpatri e redistribuzione: i Paesi di arrivo non possono gestire da soli i flussi a nome dell'Europa". Lo scrive in un tweet il premier Giuseppe Conte, commentando il patto Ue dopo le parole della presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Ilsulla Migrazione è unverso una politica migratoria davvero europea. Ora l'@EUCouncil coniughidarietà e responsabilità. Serve certezza su rimpatri e redistribuzione: idinon possono gestire dai flussi a nome dell'Europa". Lo scrive in un tweet il premier Giuseppe, commentando ilUe dopo le parole della presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen.

Roma, 23 set. (askanews) - "Il Patto sulla Migrazione è un importante passo verso una politica migratoria davvero europea. Ora il Consiglio europeo coniughi solidarietà e responsabilità. Serve certezz ...

Serve certezza su rimpatri e redistribuzione: i Paesi di arrivo non possono gestire da soli i flussi a nome dell'Europa". Lo scrive su twitter il premier Giuseppe Conte. (ANSA).

