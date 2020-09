Meteo Italia | nel lungo periodo sarà FRESCO spesso BRUTTO | Autunno

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 23 settembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI I modelli matematici sono piuttosto allineati nel proporci, confermandola, l’accelerazione del flusso zonale. O meglio, a ben vedere non avremo a che fare col classico flusso oceanico, piuttosto che delle ampie ondulazione cicloniche nord atlantiche. Tali ondulazioni, ovviamente sostenute da profonde depressioni, continueranno a puntare verso sud e quindi in direzione del Mediterraneo. Il peggioramento che sta per cominciare, con clou come ben saprete sul finire della settimana, verrà seguito da una seconda ondata di maltempo a metà della prossima e poi da un terzo sempre nella prima metà di ottobre. Teniamo conto che l’energia termica immagazzinata dai nostri mari non andrà via tanto facilmente, ragion per cui dovremo mettere in conto precipitazioni localmente violente. Non ...