Mercato Juventus, dopo Morata anche l'esterno: la strategia di Paratici (Di mercoledì 23 settembre 2020) Non è ancora chiuso il Mercato della Juventus che, dopo l'arrivo di Alvaro Morata, intende mettere a segno un colpo per rinforzare le corsie esterne. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, infatti, nel mirino ci sono sempre Emerson Palmieri, Federico Chiesa e Stephan El Sharawy. Mercato Juventus: ancora lavori in corso L'arrivo di uno tra questi tre profili dipende soltanto dalla cessione di Douglas Costa che che continua ad avere molto Mercato in Inghilterra, in Premier League. Leggi anche:Juventus, Agnelli scrive agli azionisti: "Vogliamo vincere tutto" La strategia è sempre è quella attuata per portare l'ex centravanti dell'Atletico Madrid alla Continassa.

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus Juventus, Pirlo prenota gli ultimi due colpi di mercato Virgilio Sport Ci sarebbe stata una promessa della legale della Juve all'Università

La Juventus avrebbe garantito all’Università di Perugia di ... Secondo quanto racconta il Corriere, Turco e Olivieri avrebbero ragionato sui tempi stretti richiesti dal mercato, accertandosi di ...

Notizie Juve – Prosegue l’interesse di PSG e Manchester Utd per Khedira

TORINO – Continuano le voci sul mercato in uscita della Juventus: il club bianconero si sta muovendo per piazzare alcuni giocatori e lasciare spazio ad alcuni possibili nuovi acquisti. Uno dei nomi in ...

