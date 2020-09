Meloni: “Il centrodestra governa 15 Regioni, la maggioranza che sostiene Conte non esiste nel Paese” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il day after del centrodestra è quello della riflessione, con qualche spunto di autocritica, ma anche dell’orgoglio per i risultati ottenuti. “Oggi la mappa dell’Italia ci racconta che il centrodestra governa in 15 Regioni su 20. È di tutta evidenza che la volontà degli italiani, manifestatasi in tutte le regionali che si sono susseguite e persino alle Europee del 2019, non trova minimamente riscontro nell’attuale maggioranza parlamentare”. Intervistata dal Messaggero, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, guarda anche alle possibili mosse del Quirinale. Meloni, Mattarella e lo scioglimento delle Camere “E noi da tempo sosteniamo, rifacendoci – osserva la Meloni – ad ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il day after delè quello della riflessione, con qualche spunto di autocritica, ma anche dell’orgoglio per i risultati ottenuti. “Oggi la mappa dell’Italia ci racconta che ilin 15su 20. È di tutta evidenza che la volontà degli italiani, manifestatasi in tutte le regionali che si sono susseguite e persino alle Europee del 2019, non trova minimamente riscontro nell’attualeparlamentare”. Intervistata dal Messaggero, Giorgia, leader di Fratelli d’Italia, guarda anche alle possibili mosse del Quirinale., Mattarella e lo scioglimento delle Camere “E noi da tempo sosteniamo, rifacendoci – osserva la– ad ...

