Meghan e Harry violano l’ultima regola dei reali: parlano di politica (in tv) (Di mercoledì 23 settembre 2020) La regina e il resto della famiglia reale non votano, né parlano (apertamente) di politica. La neutralità, però, non fa parte della nuova vita californiana di Meghan Markle e del principe Harry. I due hanno da poco firmato un contratto milionario con Netflix e ora hanno rotto l’ultimo tabù: l’ex attrice e il nipote di Elisabetta II hanno parlato di politica in tv. Un modo per tagliare definitivamente tutti i ponti con la loro vita di «prima», alla corte dei Windsor. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 23 settembre 2020) La regina e il resto della famiglia reale non votano, né parlano (apertamente) di politica. La neutralità, però, non fa parte della nuova vita californiana di Meghan Markle e del principe Harry. I due hanno da poco firmato un contratto milionario con Netflix e ora hanno rotto l’ultimo tabù: l’ex attrice e il nipote di Elisabetta II hanno parlato di politica in tv. Un modo per tagliare definitivamente tutti i ponti con la loro vita di «prima», alla corte dei Windsor.

