Medici tirano fuori un serpente di 120 cm dalla bocca di una donna |VIDEO (Di mercoledì 23 settembre 2020) Un equipe di Medici ha estratto dalla bocca di una paziente un serpente lungo più di un metro. Il VIDEO mostra il momento dell’estrazione. L’incidente traumatico e l’operazione sono avvenuti a Daghestan, in Russia. Alla donna seduta sul lettino della sala operatoria nel VIDEO è accaduto quello che nessuno vorrebbe mai sperimentare nella vita. Un serpente … L'articolo Medici tirano fuori un serpente di 120 cm dalla bocca di una donna VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 23 settembre 2020) Un equipe diha estrattodi una paziente unlungo più di un metro. Ilmostra il momento dell’estrazione. L’incidente traumatico e l’operazione sono avvenuti a Daghestan, in Russia. Allaseduta sul lettino della sala operatoria nelè accaduto quello che nessuno vorrebbe mai sperimentare nella vita. Un… L'articoloundi 120 cmdi unaè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

x_justoneday : Mi dispiace tanto per questa cosa. In realtà io ammiro persone come tuo padre che non si tirano indietro pur di aiu… - Giusepp51492162 : @OrioliPaolo Nel frattempo i medici calabresi tirano un sospiro di sollievo!!???? - d_essere : RT @alpardu: Test sierologici a docenti e Ata, i medici di base si tirano indietro: nei nostri studi non c’è sicurezza - Sakurauchi_Hime : RT @alpardu: Test sierologici a docenti e Ata, i medici di base si tirano indietro: nei nostri studi non c’è sicurezza - vendutoschifoso : RT @alpardu: Test sierologici a docenti e Ata, i medici di base si tirano indietro: nei nostri studi non c’è sicurezza -

Ultime Notizie dalla rete : Medici tirano In Sicilia i medici si tirano indietro: per i professori test a ostacoli La Repubblica Medici tirano fuori un serpente di 120 cm dalla bocca di una donna |VIDEO

Un equipe di medici ha estratto dalla bocca di una paziente un serpente lungo più di un metro. Il video mostra il momento dell’estrazione. L’incidente traumatico e l’operazione sono avvenuti a Daghest ...

In Libano donazioni per gli ospedali

SASSARI. Attività sociale senza sosta e con una programmazione mirata, quella del contingente italiano di Unifil schierato nel sud del Libano e guidato dal generale della Brigata Sassari Andrea Di Sta ...

Un equipe di medici ha estratto dalla bocca di una paziente un serpente lungo più di un metro. Il video mostra il momento dell’estrazione. L’incidente traumatico e l’operazione sono avvenuti a Daghest ...SASSARI. Attività sociale senza sosta e con una programmazione mirata, quella del contingente italiano di Unifil schierato nel sud del Libano e guidato dal generale della Brigata Sassari Andrea Di Sta ...