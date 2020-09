Mauro Corona contro Bianca Berlinguer: “Stai zitta, gallina”. Poi lascia la trasmissione (VIDEO) (Di mercoledì 23 settembre 2020) Mauro Corona è una furia contro Bianca Berlinguer su RaiTre. Lo scrittore e alpinista italiano ha attaccato la conduttrice nel noto programma ‘CartaBianca’ dopo uno scambio di opinioni di diversa veduta. “Stai zitta, gallina”, ha detto Corona senza mezzi termini, abbandonando poco dopo la trasmissione. Espressione stupita anche quella di Claudio Amendola, che in collegamento ha assistito alla scena surreale in diretta tv. Corona è ospite fisso a ‘CartaBianca’ dal 2018 in prima serata. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 settembre 2020)è una furiasu RaiTre. Lo scrittore e alpinista italiano ha attaccato la conduttrice nel noto programma ‘Carta’ dopo uno scambio di opinioni di diversa veduta. “Stai, gallina”, ha dettosenza mezzi termini, abbandonando poco dopo la. Espressione stupita anche quella di Claudio Amendola, che in collegamento ha assistito alla scena surreale in diretta tv.è ospite fisso a ‘Carta’ dal 2018 in prima serata.

