Matrimonio vip a sorpresa! Il sì dopo anni d’amore ma senza annunci di sorta (Di mercoledì 23 settembre 2020) Matrimonio vip a sorpresa! I due neo sposi si sono conosciuti e innamorati nel 2011 e dopo poco hanno scelto di vivere insieme. Poi dal loro amore sono nati due figli che oggi hanno 5 e 3 anni e ora hanno deciso di fare il grande passo. Lei in realtà era già stata sposata, dal 2001 al 2011, con l’inglese Justin Portman da cui ha avuto Lucas, che oggi ha 18 anni, Neva di 13 anni e Viktor di 12 anni. Stiamo parlando della meravigliosa Natalia Vodianova, super modella russa che nel corso di una cerimonia intima celebrata all’anagrafe del XVI arrondissement di Parigi ha giurato amore eterno ad Antonie Arnault, erede del colosso del lusso LVMH, proprietario di grandi marchi della moda, come Louis Vuitton, Givenchy, Dior, Fendi e Celine. (Continua ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020)vip aI due neo sposi si sono conosciuti e innamorati nel 2011 epoco hanno scelto di vivere insieme. Poi dal loro amore sono nati due figli che oggi hanno 5 e 3e ora hanno deciso di fare il grande passo. Lei in realtà era già stata sposata, dal 2001 al 2011, con l’inglese Justin Portman da cui ha avuto Lucas, che oggi ha 18, Neva di 13e Viktor di 12. Stiamo parlando della meravigliosa Natalia Vodianova, super modella russa che nel corso di una cerimonia intima celebrata all’anagrafe del XVI arrondissement di Parigi ha giurato amore eterno ad Antonie Arnault, erede del colosso del lusso LVMH, proprietario di grandi marchi della moda, come Louis Vuitton, Givenchy, Dior, Fendi e Celine. (Continua ...

DomenicoMazzil5 : RT @SimoGianlorenzi: Cara #antonellaelia ti abbiamo invitata al nostro matrimonio per affetto sincero.Avevate passato una bella vacanza l’a… - Stefy_adoroh : RT @SimoGianlorenzi: Cara #antonellaelia ti abbiamo invitata al nostro matrimonio per affetto sincero.Avevate passato una bella vacanza l’a… - simo49094538 : RT @SimoGianlorenzi: Cara #antonellaelia ti abbiamo invitata al nostro matrimonio per affetto sincero.Avevate passato una bella vacanza l’a… - maurabarto : RT @SimoGianlorenzi: Cara #antonellaelia ti abbiamo invitata al nostro matrimonio per affetto sincero.Avevate passato una bella vacanza l’a… - alexdeluca24 : RT @SimoGianlorenzi: Cara #antonellaelia ti abbiamo invitata al nostro matrimonio per affetto sincero.Avevate passato una bella vacanza l’a… -

Ultime Notizie dalla rete : Matrimonio vip Nozze vip a Bagheria, il leader dei Radiohead Thom Yorke sposa l'attrice siciliana Dajana Roncione Giornale di Sicilia Elisabetta Gregoraci e Briatore, spunta un retroscena inaspettato: la rivelazione ‘choc’

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, spunta un retroscena davvero inaspettato: la rivelazione choc è appena saltata fuori, cos’è successo. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, spunta un retrosc ...

Adriana Volpe: scintille in strada con il marito

dopo il loro matrimonio celebrato nel 2008, che ha poi portato in dono qualche anno dopo la loro figlia Gisele. Lite tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer: lui abbandona la trasmissione |SCOPRI GF VIP ...

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, spunta un retroscena davvero inaspettato: la rivelazione choc è appena saltata fuori, cos’è successo. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, spunta un retrosc ...dopo il loro matrimonio celebrato nel 2008, che ha poi portato in dono qualche anno dopo la loro figlia Gisele. Lite tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer: lui abbandona la trasmissione |SCOPRI GF VIP ...