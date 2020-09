Mare fuori, seconda puntata – Anticipazioni 30 settembre (Di mercoledì 23 settembre 2020) Mare fuori ritorna sul piccolo schermo di Rai 2 nella prima serata del 30 settembre 2020 con due nuovi episodi che faranno parte della seconda puntata. Nel terzo, dal titolo Ogni famiglia ha le sue regole, assisteremo ad un nuovo arrivo nel carcere minorile. Nel quarto episodio, intitolato Chi trova un amico trova un tesoro, assisteremo agli sviluppi delle dinamiche fra tutti i detenuti. Le Anticipazioni di Mare fuori si concentrano però su Naditza. Nelle puntate precedenti Carmine sta facendo di tutto per non finire nei guai, anche se ha un cognome pesante da portarsi sulle spalle. In famiglia non lo considerano un membro a tutti gli effetti, troppo debole per essere considerato un Di Salvo. All’esterno invece viene preso di mira proprio a ... Leggi su giornal (Di mercoledì 23 settembre 2020)ritorna sul piccolo schermo di Rai 2 nella prima serata del 302020 con due nuovi episodi che faranno parte della. Nel terzo, dal titolo Ogni famiglia ha le sue regole, assisteremo ad un nuovo arrivo nel carcere minorile. Nel quarto episodio, intitolato Chi trova un amico trova un tesoro, assisteremo agli sviluppi delle dinamiche fra tutti i detenuti. Ledisi concentrano però su Naditza. Nelle puntate precedenti Carmine sta facendo di tutto per non finire nei guai, anche se ha un cognome pesante da portarsi sulle spalle. In famiglia non lo considerano un membro a tutti gli effetti, troppo debole per essere considerato un Di Salvo. All’esterno invece viene preso di mira proprio a ...

