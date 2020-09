Mare Fuori, prima puntata: anticipazioni (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il 23 settembre 2020, alle 21:20 su Raidue, va in onda la prima puntata di Mare Fuori, la fiction ambientata in un Istituto di pena minorile di Napoli, dove si intrecciano le vicende di un gruppo di ragazzi e ragazze che stanno scontando la loro pena. Nel cast della serie (qui l’elenco completo) troviamo, tra gli altri, Nicola Faupas (Filippo), Massimiliano Caiazzo (Carmine), Giacomo Giorgio (Ciro), Valentina Romani (Naditza), Carolina Crescentini (Paolo) e Carmine Recano (Massimo Esposito). Mare Fuori, la prima puntata Episodio 1: “Vite spezzate” Filippo Ferrari e Carmine Di Salvo vengono da due realtà opposte. Il primo è milanese, benestante e pianista talentuoso. Il secondo è napoletano e appartiene a una ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il 23 settembre 2020, alle 21:20 su Raidue, va in onda ladi, la fiction ambientata in un Istituto di pena minorile di Napoli, dove si intrecciano le vicende di un gruppo di ragazzi e ragazze che stanno scontando la loro pena. Nel cast della serie (qui l’elenco completo) troviamo, tra gli altri, Nicola Faupas (Filippo), Massimiliano Caiazzo (Carmine), Giacomo Giorgio (Ciro), Valentina Romani (Naditza), Carolina Crescentini (Paolo) e Carmine Recano (Massimo Esposito)., laEpisodio 1: “Vite spezzate” Filippo Ferrari e Carmine Di Salvo vengono da due realtà opposte. Il primo è milanese, benestante e pianista talentuoso. Il secondo è napoletano e appartiene a una ...

