Mare Fuori | il cast della nuova serie tv di Raidue

Leggi su blogo

(Di mercoledì 23 settembre 2020)– prossimamente su Rai2 🎥 Basta un attimo per sprofondare dentro l'inferno 🔥🌊 #prossimamente su #Rai2 👈 Pubblicato da Rai2 su Martedì 3 marzo 2020 Ci sono ragazzi e ragazze che hanno sbagliato e che ora cercano, aiutati dagli adulti, a cambiare un futuro che sembra essere per loro segnato. Sono i giovani protagonisti deldi, lafiction diin onda da oggi, 23 settembre 2020, alle 21:20. In un Istituto di Pena Minorile di Napoli, si susseguono le vicende di 50 ragazzi e 20 ragazze, tra cui alcuni che daranno vita ai sei episodi di questatv diretta da Carmine Elia ed ideata da Cristiana Farina. Filippo e Carmine, i ...