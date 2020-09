MARE FUORI, anticipazioni prima puntata di mercoledì 23 settembre (Di mercoledì 23 settembre 2020) Inizia su Rai 2 MARE FUORI, la nuova fiction “a target giovane” di cui vi abbiamo parlato di recente. Ecco le anticipazioni della prima puntata, in onda in prima serata mercoledì 23 settembre 2020:Leggi anche: Beautiful, anticipazioni americane: LIAM e STEFFY, sarà scontro!Paola Vinci, direttore dell’Istituto di pena minorile di Napoli, si batte per il futuro dei ragazzi insieme a Massimo, comandante di polizia penitenziaria, e Beppe, l’educatore. Tra i detenuti ci sono Filippo e Carmine, che vengono da due realtà del tutto diverse. Filippo è milanese, messo bene economicamente e pianista di talento; Carmine è napoletano e fa parte di una famiglia del “sistema”, ma ha scelto un ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 23 settembre 2020) Inizia su Rai 2, la nuova fiction “a target giovane” di cui vi abbiamo parlato di recente. Ecco ledella, in onda inserata mercoledì 232020:Leggi anche: Beautiful,americane: LIAM e STEFFY, sarà scontro!Paola Vinci, direttore dell’Istituto di pena minorile di Napoli, si batte per il futuro dei ragazzi insieme a Massimo, comandante di polizia penitenziaria, e Beppe, l’educatore. Tra i detenuti ci sono Filippo e Carmine, che vengono da due realtà del tutto diverse. Filippo è milanese, messo bene economicamente e pianista di talento; Carmine è napoletano e fa parte di una famiglia del “sistema”, ma ha scelto un ...

