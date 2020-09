Marco Tardelli, un urlo rimasto nella storia. Dalle marcature fino in panchina alla liaison con Moana Pozzi (Di giovedì 24 settembre 2020) Marco Tardelli compie oggi 66 anni. Nato a Careggine il 24 settembre 1954, è un allenatore ed ex calciatore italiano. Cinque volte campione d’Italia con la Juventus, in maglia bianconera ha inoltre vinto tutte e tre le principali competizioni UEFA per club, divenendo uno dei primi tre giocatori (assieme ad Antonio Cabrini e Gaetano Scirea) ad aver conseguito tale record, nonché il primo centrocampista in assoluto. Campione del mondo con la Nazionale italiana nel 1982, è rimasta nella memoria collettiva l’esultanza con cui festeggiò la sua rete in finale alla Germania Ovest: ‘l’urlo di Tardelli’ è passato alla storia come l’immagine-simbolo del calcio italiano. Nel 2004 è ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020)compie oggi 66 anni. Nato a Careggine il 24 settembre 1954, è un allenatore ed ex calciatore italiano. Cinque volte campione d’Italia con la Juventus, in maglia bianconera ha inoltre vinto tutte e tre le principali competizioni UEFA per club, divenendo uno dei primi tre giocatori (assieme ad Antonio Cabrini e Gaetano Scirea) ad aver conseguito tale record, nonché il primo centrocampista in assoluto. Campione del mondo con la Nazionale italiana nel 1982, è rimastamemoria collettiva l’esultanza con cui festeggiò la sua rete in finaleGermania Ovest: ‘l’di’ è passatocome l’immagine-simbolo del calcio italiano. Nel 2004 è ...

