Mancanza Docenti a Scuola, Lo Sfogo di Una Mamma: Perché si Fanno Solo 2 Ore di Lezione al Giorno? (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Mamma di una studentessa di una Scuola toscana commenta con esasperazione una situazione insostenibile. Affermando che capisce che la prima settimana può essere di assestamento, aggiunge: “Come mi spiegate che Solo questo istituto di Scuola secondaria faccia orario estremamente ridotto, 2 ore al Giorno?”. La Mamma spiega a “La Nazione” le ragioni del suo … Leggi su youreduaction (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ladi una studentessa di unatoscana commenta con esasperazione una situazione insostenibile. Affermando che capisce che la prima settimana può essere di assestamento, aggiunge: “Come mi spiegate chequesto istituto disecondaria faccia orario estremamente ridotto, 2 ore al?”. Laspiega a “La Nazione” le ragioni del suo …

