Maltempo Sicilia, forti temporali nel Catanese: 27mm a Paternò, pioggia e fulmini a Catania [VIDEO] (Di mercoledì 23 settembre 2020) forti temporali stanno colpendo in questo momento la Sicilia orientale, in particolare il Catanese. Alle 18:50, segnaliamo: 27mm a Paternò, 20mm a Ramacca Giumarra, 18mm a Lentini, 10mm ad Agira, 8mm ad Augusta, Bronte, Linguaglossa, 7mm a Catania. Proprio a Catania, i temporali sono accompagnati da tuoni e fulmini (vedi VIDEO in fondo alla fine dell'articolo): dopo una massima di +29°C registrata oggi, la temperatura a Catania è scesa a +23°C. Ancora più caldo oggi a Paternò, Bronte e Augusta: da una massima di +31°C, ora registrano una temperatura di +20°C.

