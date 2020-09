Malagò ammette | “Sarebbe bello riaprire gli stadi | no a leggi diverse per vari sport”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 23 settembre 2020) La riapertura al pubblico coinvolge tutti gli sport. Non è ancora chiaro se e come si possa continuare a far tornare i tifosi sugli spalti per assistere dal vivo alle manifestazioni sportive.caption id="attachment 496503" align="alignnone" width="1024" Malagò (getty images)/captionUNITA'Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha detto la sua a margine della Giunta Nazionale: "Se ci fossero le opportunità sarebbegli. Il discorso deve andare progressivamente, a crescere. Adesso siamo a 1000, poi procederemo con una percentuale. Dobbiamo capire quale sarà quella giusta. Dobbiamo evitareper isport, si aumenterebbe il disordine. La Lega è rappresentata dai presidenti delle società, che sono in ...