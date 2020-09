M5S, piano per non ricandidare Raggi. Offerta al Pd: a Roma candidato condiviso, Zingaretti vicepremier (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma Fatte le Regionali, ora la questione è Roma. E c?è un piano M5S, che s?intreccia con l?ipotesi del rimpasto ancora respinta da Zingaretti ma solo in parte... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 23 settembre 2020)Fatte le Regionali, ora la questione è. E c?è unM5S, che s?intreccia con l?ipotesi del rimpasto ancora respinta dama solo in parte...

La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Carla Cuccu ha presentato una nuova interrogazione al Governatore, Christian Solinas, e all’assessora regionale all’Industria, Anita Pili. Carla Cuccu c ...

Tutti contro Crimi «il temporeggiatore»: le correnti M5S invocano il congresso subito

Sia l’ala governista di Di Maio, Fico e Taverna sia il gruppo vicino a Di Battista è la richiesta di convocare subito gli Stati generali, ma il reggente tergiversa ...

