M5S, piano per non ricandidare Raggi. Offerta al Pd: a Roma candidato condiviso, Zingaretti vicepremier (Di mercoledì 23 settembre 2020) Fatte le Regionali, ora la questione è Roma. E c?è un piano M5S, che s?intreccia con l?ipotesi del rimpasto ancora respinta da Zingaretti ma solo in parte... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 23 settembre 2020) Fatte le Regionali, ora la questione è. E c?è unM5S, che s?intreccia con l?ipotesi del rimpasto ancora respinta dama solo in parte...

dok2172 : RT @pbecchi: Guardiamo in faccia la realtà del voto regionale. Zingaretti è il vero vincitore e il Pd si sta riprendendo piano piano tutti… - SmorfiaDigitale : M5S, piano per non ricandidare Raggi. Offerta al Pd: a Roma candidato condiviso,... - mauro_crescenzo : Piano M5S: via dalla Raggi. Offerta al Pd: a Roma candidato condiviso, Zingaretti vicepremier - SmorfiaDigitale : M5S, piano per non ricandidare Raggi. Offerta al Pd: a Roma candidato condiviso,... - AndreaMarano11 : RT @Fabrizio_Baggi: Esito #referendum: Licio #Gelli e la #P2 tutta ringraziano il #PD e il #M5S per la vittoria del si che applica il 'pia… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S piano M5S, piano per non ricandidare Raggi. Offerta al Pd: a Roma candidato condiviso, Zingaretti vicepremier Il Messaggero M5S, scissione a un passo. Dibba: sconfitta epocale. E Di Maio guarda al Pd

Dall'altra parte della barricata c'è Di Battista che ieri ha picchiato duro con chi leggi sempre Di Maio ha festeggiato per il Sì al taglio dei parlamentari, considerato che alle regionali «M5S ha ...

Conte sposta l’asse del governo a sinistra: “Via i decreti sicurezza, poi lo Ius soli”

Prima di parlare, entrambi, quasi in contemporanea, Giuseppe Conte e Nicola Zingaretti si sono sentiti e hanno concordato cosa dire. Decreti sicurezza da modificare al più presto, no al rimpasto, disc ...

Dall'altra parte della barricata c'è Di Battista che ieri ha picchiato duro con chi leggi sempre Di Maio ha festeggiato per il Sì al taglio dei parlamentari, considerato che alle regionali «M5S ha ...Prima di parlare, entrambi, quasi in contemporanea, Giuseppe Conte e Nicola Zingaretti si sono sentiti e hanno concordato cosa dire. Decreti sicurezza da modificare al più presto, no al rimpasto, disc ...