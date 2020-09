M5S: in forse presenza Crimi Assemblea domani, pressing regionali 'vogliamo esserci' (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set. (Adnkronos) - E' caos nel M5S, dopo la debacle alle regionali che ha fatto esplodere il malumore che si trascinava da mesi, se non anni. domani è prevista l'Assemblea congiunta di deputati e senatori grillini, all'ordine del giorno gli 'stati generali' e la 'riorganizzazione del Movimento'. Ma, a quanto apprende l'Adnkronos, alla riunione potrebbe mancare il capo politico Vito Crimi, che starebbe addirittura valutando di non prendere parte all'atteso appuntamento. Su di lui, infatti, è forte il pressing dei consiglieri regionali pentastellati, che vorrebbero essere presenti alla reunion capitolina, fissata domani alle 18. Crimi, raccontano alcuni beninformati, starebbe valutando dunque due possibilità: non andare alla ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set. (Adnkronos) - E' caos nel M5S, dopo la debacle alleche ha fatto esplodere il malumore che si trascinava da mesi, se non anni.è prevista l'congiunta di deputati e senatori grillini, all'ordine del giorno gli 'stati generali' e la 'riorganizzazione del Movimento'. Ma, a quanto apprende l'Adnkronos, alla riunione potrebbe mancare il capo politico Vito, che starebbe addirittura valutando di non prendere parte all'atteso appuntamento. Su di lui, infatti, è forte ildei consiglieripentastellati, che vorrebbero essere presenti alla reunion capitolina, fissataalle 18., raccontano alcuni beninformati, starebbe valutando dunque due possibilità: non andare alla ...

Roma, 23 set. (Adnkronos) - E' caos nel M5S, dopo la debacle alle regionali che ha fatto esplodere il malumore che si trascinava da mesi, se non anni. Domani è prevista l'assemblea congiunta di ...

