L’uomo che ha ucciso il figlio di 11 anni e poi si è tolto la vita potrebbe essersi procurato la pistola un anno fa (Di mercoledì 23 settembre 2020) Anche da questi dettagli sull’omicidio-suicidio Rivara si comprende se c’è stata premeditazione o se il delitto è stato frutto di un raptus del momento. Le indagini della Procura di Ivrea, condotte dalla compagnia dei Carabinieri di Venaria, propendono per la prima ipotesi e, al momento, si stanno concentrando sulla pistola detenuta irregolarmente da Claudio Baia Poma, l’uomo di 47 anni che ha ucciso il figlio di 11, prima di togliersi la vita. LEGGI ANCHE > Dramma a Rivara, uomo uccide il figlio di 11 anni e poi si suicida Omicidio-suicidio Rivara, come Claudio Baia Poma si è procurato l’arma con cui ha ucciso il figlio di 11 anni Ci ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Anche da questi dettagli sull’omicidio-suicidio Rivara si comprende se c’è stata premeditazione o se il delitto è stato frutto di un raptus del momento. Le indagini della Procura di Ivrea, condotte dalla compagnia dei Carabinieri di Venaria, propendono per la prima ipotesi e, al momento, si stconcentrando sulladetenuta irregolarmente da Claudio Baia Poma, l’uomo di 47che haildi 11, prima di togliersi la. LEGGI ANCHE > Dramma a Rivara, uomo uccide ildi 11e poi si suicida Omicidio-suicidio Rivara, come Claudio Baia Poma si èl’arma con cui haildi 11Ci ...

ADeLaurentiis : Cari Campani, il Napoli sostiene la candidatura di De Luca per il secondo quinquennio di presidenza della Campania.… - rtl1025 : ??L’Aforisma di oggi: “Un uomo può indossare ciò che vuole, resterà sempre un accessorio della donna”. Coco Chanel?? - giusmo1 : Roma, identificato l'hater della Annibali. Aveva detto 'sei il mio mito' all'uomo che le gettò l'acido… - francescacuore6 : RT @giuliaselvaggi2: Uomini che usano il Lei per l’uomo e il Tu per la donna; il cognome per l’uomo e il nome per la donna; il titolo per l… - gabri1769 : RT @giuliaselvaggi2: Uomini che usano il Lei per l’uomo e il Tu per la donna; il cognome per l’uomo e il nome per la donna; il titolo per l… -

Ultime Notizie dalla rete : L’uomo che Caso Suarez, Sarri (Finanza): «la Juve ha organizzato l’esame ma non è indagata» Corriere della Sera