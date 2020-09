L’ultima volta di «Supergirl», cancellata alla sesta stagione (Di mercoledì 23 settembre 2020) Niente più eroine, niente più avventure. Supergirl, che The Cw ha salvato da una prima cancellazione, comprando quel che Cbs aveva scartato, è stato cancellato una seconda volta. Il network, che le ragioni della propria decisione non ha chiarito, ha annunciato di aver messo fine alla produzione della serie televisiva. Una settima stagione, dunque, non ci sarà. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 23 settembre 2020) Niente più eroine, niente più avventure. Supergirl, che The Cw ha salvato da una prima cancellazione, comprando quel che Cbs aveva scartato, è stato cancellato una seconda volta. Il network, che le ragioni della propria decisione non ha chiarito, ha annunciato di aver messo fine alla produzione della serie televisiva. Una settima stagione, dunque, non ci sarà.

