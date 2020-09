L’ultima fake news. Un piano giallorosso contro la Raggi. Poteri forti scatenati contro la sindaca di Roma. Veleni montati ad arte per attaccarla (Di giovedì 24 settembre 2020) Altro colpo basso nei confronti di Virginia. Non c’è mai stato un sindaco di Roma così inviso ai Poteri forti come la Raggi. La notizia di una sua ricandidatura ha mandato nel panico salotti e caminetti Romani. Ecco così, subito dopo l’election day e il rafforzamento del Governo giallorosso, il retroscena giornalistico di un accordo tra dem e pentastellati per far fuori dalle elezioni del 2021 la prima cittadina. Niente di più falso. L’ipotesi è stata smentita immediatamente e con forza dal Movimento 5 stelle e dalla stessa sindaca. IL PUNTO. La notizia lanciata ieri era relativa a un patto tra dem e 5S che, prevedendo l’ingresso di Nicola Zingaretti al Governo, avrebbe lanciato portato nel 2021 alla candidatura ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 24 settembre 2020) Altro colpo basso nei confronti di Virginia. Non c’è mai stato un sindaco dicosì inviso aicome la. La notizia di una sua ricandidatura ha mandato nel panico salotti e caminettini. Ecco così, subito dopo l’election day e il rafforzamento del Governo, il retroscena giornalistico di un accordo tra dem e pentastellati per far fuori dalle elezioni del 2021 la prima cittadina. Niente di più falso. L’ipotesi è stata smentita immediatamente e con forza dal Movimento 5 stelle e dalla stessa. IL PUNTO. La notizia lanciata ieri era relativa a un patto tra dem e 5S che, prevedendo l’ingresso di Nicola Zingaretti al Governo, avrebbe lanciato portato nel 2021 alla candidatura ...

