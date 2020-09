L’ultima carica del Savoia Cavalleria

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Se esiste un contingente militare, che rappresenta ciò che vi è di più epico e romantico in ogni battaglia, questo è laleggera: arma obsoleta già durante la Prima Guerra Mondiale e ancor più nella Seconda, ma ancora capace di sconfiggere l’impossibile e accedere all’immortalità della Storia. Ad essa appartiene il ““, che nella steppa russa presso Isbuschenskij caricò all’arma bianca alcuni reparti siberiani armati di cannoni e mitragliatrici e riuscì nell’impresa di sconfiggerli, impedendo che le truppe di fanteria della “Divisione Sforzesca”, ormai in rotta, fossero accerchiate e catturate. Era l’agosto del 1941 e 650 sciabole misero in fuga 2000 soldati dell’Armata Rossa. Hitler ...