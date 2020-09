L’ora nera, trama e curiosità sul film di fantascienza del 2010 (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’ora nera è il film che andrà in onda stasera, alle ore 21.21 su Rai 4. Il titolo originale del film è The Darkest Hour, ovvero L’ora più nera. La pellicola di fantascienza è del 2010. Ecco quali sono tutte le curiosità su questo film. L’ora nera: trama, trailer, cast e curiosità L’ora nera è una pellicola del 2010. Il film mischia tre generi: fantascienza, thriller e azione e ha una durata di 89 minuti. La realizzazione è negli Stati Uniti, per la regia di Chris Gorak. La pellicola è stata una delle prime in 2D e in 3D. 5 ragazzi americani, ricchi imprenditori, ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’oraè ilche andrà in onda stasera, alle ore 21.21 su Rai 4. Il titolo originale delè The Darkest Hour, ovvero L’ora più. La pellicola diè del. Ecco quali sono tutte le curiosità su questo. L’ora, trailer, cast e curiosità L’oraè una pellicola del. Ilmischia tre generi:, thriller e azione e ha una durata di 89 minuti. La realizzazione è negli Stati Uniti, per la regia di Chris Gorak. La pellicola è stata una delle prime in 2D e in 3D. 5 ragazzi americani, ricchi imprenditori, ...

GuidaTVPlus : 23-09-2020 21:20 #Rai4 L'ora nera #StaseraInTV - _PuntoZip_ : Stasera in Tv: Rai: “L’ora nera” porta il cinema fantastico su Rai4 (canale 21) - CeccarelliL_ : Stasera in Tv: Rai: “L’ora nera” porta il cinema fantastico su Rai4 (canale 21) - giuseppeadurno : RT @Massimi47715989: Mosca, ampliamo 'lista nera' sanzioni per l'Ue - Ultima Ora - ANSA - seneca4949 : RT @Massimi47715989: Mosca, ampliamo 'lista nera' sanzioni per l'Ue - Ultima Ora - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : L’ora nera Sabrina Beccalli, umane le ossa trovate nella sua auto Affaritaliani.it