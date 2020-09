L’ondata silenziosa del Covid | arriva un nuovo allarme «Ecco come può favorire il Parkinson»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 23 settembre 2020) «Il mondo è pronto per un’ondata di conseguenze neurologiche provocate dal19»? È la domanda che in Australia si sono posti gli scienziati del Florey Institute of Neuroscience and Mental Health. Un team di ricercatori sta studiando, in particolare, il potenziale legame tra19 e l’aumento di incidenza del. «Sebbene gli scienziati stiano ancora cercando di conoscere in che modo il virus SARS-CoV-2 sia in grado dire al cervello e al sistema nervoso centrale. È acclarato il fatto che questo si verifichi». Lo ha affermato il professor Kevin Barnham, del Florey Institute, sottolineando che «il virus può causare danni alle cellule cerebrali». Innescando un «potenziale processo ...