Lolita Lobosco | Trama e Anticipazioni della Fiction con Luisa Ranieri!

Leggi su uominiedonnenews

(Di mercoledì 23 settembre 2020): la nuovaconRanieri, già nota al pubblico dopo aver interpretato Carmela in La vita promessa, sta per sbarcare sui palinsesti Rai. Ecco tutti i dettagli sulle vicende di, vicequestore del commissariato di Polizia di Bari…è la nuovache andrà in onda sulla Rai durante l’inverno. La spumeggianteè interpretata daRanieri, che è già amatissima dal pubblico di Rai 1 in quanto protagonista di tutte le stagioni de La vita promessa. Durante le quattro puntate, si racconteranno le avventure e il carattere forte di. Ecco tutti ...