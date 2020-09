Lo “ius soli” negato ai nuovi italiani e lo “ius soldi” regalato illecitamente a Suarez (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Non spiccica una parola d’Italiano, ma dategli questo B1!”. Ovvero: esame tarocco e domande preparate, per Luisito Suarez – già noto come il cannibale per un celebre morso rifilato a Giorgio Chiellini durante una partita della Nazionale – che i professori dell’Universitá di Perugia, intercettati, guardavano con un particolare occhio di benevolenza. E per un motivo molto semplice: quell’esame di cittadinanza era il requisito minimo per poter diventare italiano, e quindi per essere arruolato nella Juventus, che aveva già superato il limite di giocatori non comunitari che poteva tesserare. Se Suarez voleva diventare bianconero doveva necessariamente superare quell’esame. I professori dicevano: “Vuoi fermare uno che guadagna 10 milioni di euro l’anno?”. Non sia ... Leggi su tpi (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Non spiccica una parola d’Italiano, ma dategli questo B1!”. Ovvero: esame tarocco e domande preparate, per Luisito– già noto come il cannibale per un celebre morso rifilato a Giorgio Chiellini durante una partita della Nazionale – che i professori dell’Universitá di Perugia, intercettati, guardavano con un particolare occhio di benevolenza. E per un motivo molto semplice: quell’esame di cittadinanza era il requisito minimo per poter diventare italiano, e quindi per essere arruolato nella Juventus, che aveva già superato il limite di giocatori non comunitari che poteva tesserare. Sevoleva diventare bianconero doveva necessariamente superare quell’esame. I professori dicevano: “Vuoi fermare uno che guadagna 10 milioni di euro l’anno?”. Non sia ...

amnestyitalia : Per lo ius soli o ius culturae stiamo aspettando da anni. Non fosse stato per la scoperta dell'inganno di #Perugia… - LaStampa : Conte sposta l’asse del governo a sinistra: “Via i decreti sicurezza, poi lo Ius soli” - LaStampa : E sul Meccanismo europeo chiede a Zingaretti più tempo: con il M5s diviso non abbiamo i numeri in aula. - GiorgioCarbon12 : RT @marco_gervasoni: La sinistra crede di aver vinto e già apre le porte: più clandestini per tutti (soprattutto per le classi popolari).… - MariaRo51490621 : RT @pantagruel333: @Gianmar26145917 @Ketty57664851 @djnutria57 @LaMentegatta @fiera871123456 @lunastorta13 @doluccia16 @MariaRo51490621 @al… -

