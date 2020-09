L’indagine sulla pirateria audiovisiva: oscurati 58 siti e 18 canali Telegram (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sequestro preventivo di 58 siti web illegali e 18 canali Telegram che attraverso 80 milioni di accessi annuali rappresentavano il 90% della pirateria audiovisiva ed editoriale in Italia La Guardia di Finanza di Gorizia ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo, disposto dal Gip del locale Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica, di 58 … L'articolo L’indagine sulla pirateria audiovisiva: oscurati 58 siti e 18 canali Telegram proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sequestro preventivo di 58web illegali e 18che attraverso 80 milioni di accessi annuali rappresentavano il 90% dellaed editoriale in Italia La Guardia di Finanza di Gorizia ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo, disposto dal Gip del locale Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica, di 58 … L'articolo L’indagine58e 18proviene da www.meteoweek.com.

CuoreJuve_CH : @Pasky973 Quando arriverà l'indagine sulla fuoriuscita di notizie dalla magistratura? Si tratta di un reato e di un… - ferrix88 : @pietromichi @ficulle39 @CalcioFinanza Hanno virato prima dell'uscita dell'indagine sulla stampa, in un giorno chiu… - eugeniosantoro : Nell'indagine perchè si continua a chiedere il parere di medici e cittadini sulla loro efficacia? E cosa significa… - Escapista2 : @ncaramatti L'indagine sull'Università per Stranieri di Perugia era in corso da mesi per presunte irregolarità cont… - GPeppe34N : RT @lucabianchin7: Selvaggio Sarri, colonnello della Finanza che segue il caso-Suarez a @radiopuntonuovo: 'Indagine nata a febbraio per acc… -

Ultime Notizie dalla rete : L’indagine sulla Caso Suarez, Sarri (Finanza): «la Juve ha organizzato l’esame ma non è indagata» Corriere della Sera