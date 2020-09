Lincoln City-Liverpool (EFL Cup, giovedì 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sappiamo tutti che di questa coppa a Jurgen Klopp importa pochissimi. In genere, specie all’inizio, butta dentro nugoli di ragazzini. Secondo il sito LincolnshireLive però questa volta potrebbe essere costretto, per vari motivi, a non schierare solo giovanissimi. Ad esempio la U21 dei Reds ha giocato (e perso 6-1) contro il Wigan martedì sera e … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sappiamo tutti che di questa coppa a Jurgen Klopp importa pochissimi. In genere, specie all’inizio, butta dentro nugoli di ragazzini. Secondo il sitoshireLive però questa volta potrebbe essere costretto, per vari motivi, a non schierare solo giovanissimi. Ad esempio la U21 dei Reds ha giocato (e perso 6-1) contro il Wigan martedì sera e … InfoBetting: Scommesse Sportive e

Davvero preoccupata per il Lincoln City

