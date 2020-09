L’importante è che tu sia con me. Scriveva Angelica alla madre. Dopo le cose sono precipitate (Di mercoledì 23 settembre 2020) Si è spenta Angelica Abate, la pallavolista siciliana 18enne che soffriva di un tumore al cervello. L’operazione non l’ha salvata. Angelica Abate, promessa della pallavolo di Messina, se n’è andata a soli 18 anni a causa di un tumore. Lo aveva scoperto lo scorso febbraio, quando di anni ne aveva ancora 17 e non aveva … L'articolo L’importante è che tu sia con me. Scriveva Angelica alla madre. Dopo le cose sono precipitate proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Si è spentaAbate, la pvolista siciliana 18enne che soffriva di un tumore al cervello. L’operazione non l’ha salvata.Abate, promessa della pvolo di Messina, se n’è andata a soli 18 anni a causa di un tumore. Lo aveva scoperto lo scorso febbraio, quando di anni ne aveva ancora 17 e non aveva … L'articolo L’importante è che tu sia con me.leproviene da leggilo.org.

berlusconi : Al Summit Ppe con la presidente della Commissione Ue e i leader. Il Recovery fund è lo strumento per reagire alla c… - scottecs : Non è importante cosa votiate, l’importante è che andiate a votare. (A meno che non vogliate votare sì, in quel caso state pure a casa) - MinisteroSalute : L' #Alzheimer ad oggi non ha una cura, ma si può agire sui fattori di rischio che possono favorirla. È importante m… - Giovann63255627 : RT @AnnaVozza2: La vita è fatta di scelte, giuste o sbagliate che siano, l importante che siano le tue ???? Günaydin my king @canyaman1989 #C… - barazzettia : RT @Gianmar26145917: #Renzi: il nostro obiettivo è superare i #5stelle che stanno a 3 punti da noi...?? #Toninelli: l'importante è che #Ital… -

Ultime Notizie dalla rete : L’importante che Mercedes, da e-Vito a Classe T ad EQV: le novità per i van - Sotto la Lente Agenzia ANSA