L'ex amante di Patrizia De Blanck: "È una massacratrice". Intanto la Contessa dà della str***a a Tina Cipollari (video) (Di mercoledì 23 settembre 2020) Nel bene o nel male, dipende sempre dai punti di vista, Patrizia De Blanck fa sempre parlare di sé. Che sia a Live – Non è la d'Urso, dove è stato messo in dubbio il suo titolo nobiliare, o dentro la casa più spiata dagli italiani, la Contessa è il personaggio di cui tutti parlano. L'ultima trasmissione che ha dedicato più di un semplice servizio alla De Blanck è Mattino 5, condotta da Federica Panicucci e in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Ospite in studio Jo Pinter, ex amante della concorrente del Grande Fratello Vip, che interpellato sul tema dello status nobiliare è stato piuttosto chiaro: "Patrizia è nata Contessa, ha vissuto come ...

