L’esercito americano pianifica l’invio di quattro divisioni a Taiwan (Di mercoledì 23 settembre 2020) Se la Cina invade Taiwan e gli Stati Uniti decidono di essere coinvolti, l’esercito degli Stati Uniti dovrebbe essere pronto a schierare decine di migliaia di soldati e migliaia di veicoli pesanti nel paese insulare e “guidare il nemico in mare”, secondo un nuovo audace saggio di Brian Dunn, ex guardia nazionale dell’esercito del Michigan. Il saggio di Dunn è uno dei numerosi pezzi di riflessione a tema Taiwanese nell’ultimo numero di Military Review , la rivista professionale dell’esercito. Molti pensatori militari americani per decenni si sono tenuti alla larga dal discutere pubblicamente, e specificamente, della possibilità di una guerra tra gli Stati Uniti e la Cina su Taiwan. Ma con l’escalation dell’aggressione di Pechino nel ... Leggi su databaseitalia (Di mercoledì 23 settembre 2020) Se la Cina invadee gli Stati Uniti decidono di essere coinvolti, l’esercito degli Stati Uniti dovrebbe essere pronto a schierare decine di migliaia di soldati e migliaia di veicoli pesanti nel paese insulare e “guidare il nemico in mare”, secondo un nuovo audace saggio di Brian Dunn, ex guardia nazionale dell’esercito del Michigan. Il saggio di Dunn è uno dei numerosi pezzi di riflessione a temaese nell’ultimo numero di Military Review , la rivista professionale dell’esercito. Molti pensatori militari americani per decenni si sono tenuti alla larga dal discutere pubblicamente, e specificamente, della possibilità di una guerra tra gli Stati Uniti e la Cina su. Ma con l’escalation dell’aggressione di Pechino nel ...

Mrk_77_ : RT @DatabaseItalia: L'esercito degli Stati Uniti dovrebbe essere pronto a schierare decine di migliaia di soldati e migliaia di veicoli pes… - DatabaseItalia : L'esercito degli Stati Uniti dovrebbe essere pronto a schierare decine di migliaia di soldati e migliaia di veicoli… - endxftheday_ : RT @precioustomline: perché non chiamate anche l’esercito americano? magari vi aiutano - precioustomline : perché non chiamate anche l’esercito americano? magari vi aiutano - madonnavevo3 : I giocatori di Call of Duty usano circa 1,5 miliardi di munizioni ogni 17 ore. Possono sembrare poche ma basti pens… -

Ultime Notizie dalla rete : L’esercito americano Usa, il Capo del Pentagono contro Trump: «No all’Esercito per sedare le proteste» Il Sole 24 ORE