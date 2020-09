L’esame-farsa di Suárez è la quintessenza della peggiore italianità (Di mercoledì 23 settembre 2020) Luis Suárez dopo l’esame a Perugia del 17 settembre (foto: Twitter/@sspina)La brutta storia dell’esame combinato per Luis Suárez è la quintessenza dell’italianità. Del suo lato peggiore ovviamente, quello grottesco e sconfortante che generazioni di comici nel secolo scorso hanno contribuito a cristallizzare. Non solo: è anche uno di quei fatti concreti che in un colpo solo uccidono qualsiasi sforzo di sollevarsi dai luoghi comuni che più ci feriscono. Sta insomma, per capirci, dalle parti del capitolo falsi invalidi, del reddito di cittadinanza col Suv o dei dipendenti che timbrano e vanno a fare la spesa. Basta un colloquio organizzato per il 33enne bomber del Barcellona dall’università per gli stranieri di Perugia, da quello che se ne sapeva fino a qualche tempo fa istituzione ... Leggi su wired (Di mercoledì 23 settembre 2020) Luis Suárez dopo l’esame a Perugia del 17 settembre (foto: Twitter/@sspina)La brutta storia dell’esame combinato per Luis Suárez è ladell’italianità. Del suo latoovviamente, quello grottesco e sconfortante che generazioni di comici nel secolo scorso hanno contribuito a cristallizzare. Non solo: è anche uno di quei fatti concreti che in un colpo solo uccidono qualsiasi sforzo di sollevarsi dai luoghi comuni che più ci feriscono. Sta insomma, per capirci, dalle parti del capitolo falsi invalidi, del reddito di cittadinanza col Suv o dei dipendenti che timbrano e vanno a fare la spesa. Basta un colloquio organizzato per il 33enne bomber del Barcellona dall’università per gli stranieri di Perugia, da quello che se ne sapeva fino a qualche tempo fa istituzione ...

