Lenny Kravitz, il suo segreto di bellezza è uno scrub ultra naturale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Lenny Kravitz non intende cedere lo scettro di sex symbol, e lo capiamo. Se a 56 anni diventi testimonial di YSL Beauty, sei ufficialmente un’icona di bellezza universale. Ma oltre al six pack leggendario, il segreto della rock star è anche una pelle perfetta. E ora ha svelato il segreto: lo scrub con la sabbia oceanica. Lenny Kravitz: il rocker più sexy in circolazione sfoglia la gallery Pelle perfetta (da rockstar) La rockstar più sexy del ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 23 settembre 2020)non intende cedere lo scettro di sex symbol, e lo capiamo. Se a 56 anni diventi testimonial di YSL Beauty, sei ufficialmente un’icona diuniversale. Ma oltre al six pack leggendario, ildella rock star è anche una pelle perfetta. E ora ha svelato il: locon la sabbia oceanica.: il rocker più sexy in circolazione sfoglia la gallery Pelle perfetta (da rockstar) La rockstar più sexy del ...

ScrivoArte2 : RT @giuseppesfrego2: Sono nato molto tempo fa Sono il prescelto, sono l'unico Sono venuto per salvare la situazione E non me ne andr… - PiscicelliLuca : Lenny Kravitz al Summer festival di Lucca - RadioFrecciaOf : Foo Fighters, Toto, Lenny Kravitz e le nostre Top 20 sono solo alcuni dei brani in scaletta per L'Ultima Luna? Dall… - toolazytowork : Lenny Kravitz, una carriera fra genio e opportunismo? - Laura6976 : @xtebox Fosse Lenny Kravitz... mannaggia -

Ultime Notizie dalla rete : Lenny Kravitz Lenny Kravitz: il suo segreto di bellezza per una pelle perfetta? Lo scrub con la sabbia Io Donna Emilio è il nuovo fidanzato di Katie Holmes: chi è l’italo peruviano nel cuore della star

Professione chef, profilo da star: scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Emilio Vitolo, l’uomo che ha stregato Katie Holmes e che… cucina per le celebrities! Segni particolari: bellissimo. Così ...

Bella Hadid mostra la pancia insieme alla sorella Gigi incinta (ma non è come sembra)

La top model ha postato su Instagram uno scatto dove sia lei che la sorella mostrano la pancia. Ma se Gigi è in dolce attesa, il ventre di Bella è solo arricchito da un hamburger, come ha scherzato la ...

Professione chef, profilo da star: scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Emilio Vitolo, l’uomo che ha stregato Katie Holmes e che… cucina per le celebrities! Segni particolari: bellissimo. Così ...La top model ha postato su Instagram uno scatto dove sia lei che la sorella mostrano la pancia. Ma se Gigi è in dolce attesa, il ventre di Bella è solo arricchito da un hamburger, come ha scherzato la ...