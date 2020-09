(Di mercoledì 23 settembre 2020) ANSA, - MILANO, 23 SET - "Il presidentenon è indagato, ha subito una perquisizione presso terzi. Non gli è stato sequestrato nulla, è stata effettuata copia del contenuto del cellulare". E' ...

Siciliano741 : RT @Corriere: Caso DiaSorin, la Finanza copia i dati del telefono di Fontana - MaggioreSimona : RT @Corriere: Caso DiaSorin, la Finanza copia i dati del telefono di Fontana - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Caso DiaSorin, la Finanza copia i dati del telefono di Fontana - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Caso DiaSorin, la Finanza copia i dati del telefono di Fontana - discoradioIT : Legale Fontana, atto di dubbia costituzionalità - Lombardia - -

Ultime Notizie dalla rete : Legale Fontana

La Prealpina

I militari della Gdf di Pavia si sono recati mercoledì a casa del Governatore della Lombardia Attilio Fontana per effettuare copia forense dei contenuti e, in particolare della messaggistica, del suo ...«Il presidente Fontana non è indagato ... È quanto ha dichiarato l’avvocato Iacopo Pensa, legale del governatore lombardo. «È grave, però, - ha proseguito l’avvocato - che la ...