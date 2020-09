Le vittime di Covid negli Usa oltre quota 200mila, Trump: “È una vergogna” (Di mercoledì 23 settembre 2020) I morti di Covid Usa superano quota 200mila e le polemiche sulla gestione dell’emergenza negli Stati Uniti toccano i livelli più alti. Accuse e proteste che però non toccano il presidente Trump che continua a difendere il proprio lavoro accusando nuovamente la Cina per lo scoppio della pandemia. LEGGI ANCHE > Vaccino anti Covid, i medici Usa frenano ma Trump rilancia: “Disponibile a novembre” Morti di Covid Usa record, ma Trump lo rivendica il successo Sono oltre 200mila i morti di Covid Usa, un numero da record che crea polemiche e rabbia nel pubblico, ma che per Trump è invece un successo. Il presidente infatti ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 23 settembre 2020) I morti diUsa superanoe le polemiche sulla gestione dell’emergenzaStati Uniti toccano i livelli più alti. Accuse e proteste che però non toccano il presidenteche continua a difendere il proprio lavoro accusando nuovamente la Cina per lo scoppio della pandemia. LEGGI ANCHE > Vaccino anti, i medici Usa frenano marilancia: “Disponibile a novembre” Morti diUsa record, malo rivendica il successo Sonoi morti diUsa, un numero da record che crea polemiche e rabbia nel pubblico, ma che perè invece un successo. Il presidente infatti ...

