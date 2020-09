Le sorelle D’Amelio | Dixie si è rifatta il naso e Charli ha rotto un record mondiale

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Le D’Amelio come le nuove KardashianD’Amelio sembrano stiano diventando le prossime Kardashian. Il loro successo è sempre più grande eha raggiunto un. View this post on Instagram phase 2 launches September 10th online and in stores September 15th!!!! i love these new products and hope you guys do too 🤭 @morphebrushes #morphe2x#morphe2foryou A post shared byd’amelio (@damelio) on Sep 4, 2020 at 1:40pm PDTD’Amelio non è una comune 16enne americana. È la tiktoker più famosa del mondo, tanto da essere la prima al mondo a raggiungere i 50mln ...