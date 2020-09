Le notti internazionali della Luna 2020 | si rinnova l’appuntamento pugliese promosso dalla NASA

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Dal 2010 sisu scala mondiale l’International Observe The Moon Night, eventoe dedicato all’osservazione. Anche per questa 11.ma edizione la SOCIETA’ ASTRONOMICA, rappresentanza dell’Unione Astrofili Italiani, accoglie l’invito rivolto alle associazioni di appassionati e organizza in PUGLIA sabato 26 e domenica 27 settembre due serate pubbliche posizionando i propri telescopi. A CASSANO DELLE MURGE, SABATO 26 settembre, presso l’OSSERVATORIO ASTRONOMICOMURGIA (Borgo Solinio) dove, oltre alle osservazioni ai telescopi, sarà possibile stendersi sul prato e, grazie alla guida descrittiva e all’uso dei laser, osservare al buio il cielo stellato, ...

gabrieleporri : RT @albi_santi: Tornano le notti di futbol! Al Morumbi, purtroppo senza pubblico, in campo 21 titoli internazionali, 7 #Libertadores. Sa… - albi_santi : Tornano le notti di futbol! Al Morumbi, purtroppo senza pubblico, in campo 21 titoli internazionali, 7… - SSportNetwork : #Tennis #Internazionali La Buona Notte ce la dà la stella di #Musetti, che si conferma la sorpresa delle notti di R… -

Ultime Notizie dalla rete : notti internazionali

Meteo Web

Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, nella sezione “Notti Veneziane – L’Isola degli Autori”, sarà proiettato in occasione di Da Venezia a Roma al Cinema Farnese ...Prenoti per tre notti, ma ne paghi solo una. È stata la proposta della Regione Piemonte per incentivare il turismo nazionale nella Regione che ha convinto non solo i turisti ma anche i pubblicitari it ...