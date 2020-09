“Le mafie verranno certamente sconfitte”: il presidente Mattarella ricorda Giancarlo Siani, il giornalista ucciso dalla Camorra 35 anni fa (Di mercoledì 23 settembre 2020) Un “testimone del miglior giornalismo” e un “esempio di coraggio”. Di più: “Una prova ulteriore che le mafie possono essere sconfitte e che verranno certamente sconfitte”. Così Sergio Mattarella ricorda Giancarlo Siani, giovane cronista del Mattino di Napoli ucciso dalla Camorra esattamente 35 anni fa. “Autore di coraggiosi articoli sulle attività criminali dei clan della Camorra e sui loro conflitti interni, Siani fu ucciso proprio per il lavoro svolto, per l’onestà e l’intelligenza con cui onorava il diritto alla libera informazione, raccontando i delitti della malavita ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Un “testimone del miglior giornalismo” e un “esempio di coraggio”. Di più: “Una prova ulteriore che lepossono essere sconfitte e chesconfitte”. Così Sergio, giovane cronista del Mattino di Napoliesattamente 35fa. “Autore di coraggiosi articoli sulle attività criminali dei clan dellae sui loro conflitti interni,fuproprio per il lavoro svolto, per l’onestà e l’intelligenza con cui onorava il diritto alla libera informazione, raccontando i delitti della malavita ...

