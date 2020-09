Lazio, fatta per il ritorno di Hoedt dal Southampton (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Lazio avrebbe trovato l’accordo con il Southampton per il ritorno di Hoedt in prestito con diritto di riscatto secondo Sky Sport La Lazio avrebbe trovato l’accordo con il Southampton per il ritorno di Wesley Hoedt, difensore classe 1994, secondo quanto riportato da Sky Sport. Il calciatore olandese ha già vestito la maglia biancoceleste per due stagioni, dal 2015 al 2017, prima di trasferirsi al Southampton. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Laavrebbe trovato l’accordo con ilper ildiin prestito con diritto di riscatto secondo Sky Sport Laavrebbe trovato l’accordo con ilper ildi Wesley, difensore classe 1994, secondo quanto riportato da Sky Sport. Il calciatore olandese ha già vestito la maglia biancoceleste per due stagioni, dal 2015 al 2017, prima di trasferirsi al. Leggi su Calcionews24.com

BombeDiVlad : ???? #Lazio, è fatta per il ritorno in difesa di #Hoedt dal #Southampton ?? I dettagli del trasferimento… - lazio24h : Lazio, fatta per Hoedt: arriva in prestito con diritto di riscatto - Solo_La_Lazio : ?? Lazio e Southampton trovano l'accordo ?? Prestito con diritto di riscatto ?? La notizia - Alex_Piace : Per @DiMarzio fatta #Hoedt alla #Lazio in prestito con diritto ?? #LBDV #Calciomercato - Dalla_SerieA : Pellegrini e non solo: Genoa su Inglese e Caicedo - -