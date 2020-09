L’avvocatessa della Juventus | «Mai chiesto per favori per Suarez | ho solo fatto da tramite»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 23 settembre 2020) L’avvocatessaMaria Turco, coinvolta nella vicenda, ha emesso un comunicato in cui chiarisce la propria posizione. “Nelle mie funzioni di legale, ho messo in contatto lo staff del calciatore Luiscon l’Università per Stranieri di Perugia. Tale contatto faceva seguito alla verifica dei requisiti necessari per l’ottenimentocittadinanza italiana e alla constatazione che il calciatore non fosse in possesso del certificato B1, ridalle normative in vigore. Quest’attività di contatto è riscontrata dalle mail intercorse tra l’entourage del calciatore e l’ente universitario, nelle quali, per pura cortesia, la sottoscritta è in cc (copia conoscenza), ma non destinataria. In altre ...