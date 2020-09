Lavoro: Pd Lombardia, grave azione contro Pasini, non fomentare odio sui social (Di mercoledì 23 settembre 2020) Milano, 23 set. (Adnkronos) - Il gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale della Lombardia "esprime solidarietà e vicinanza al presidente di Confindustria Brescia Giuseppe Pasini per il vile atto intimidatorio. Si tratta di azioni gravissime, preoccupanti, soprattutto in questa difficile congiuntura economica e sociale dovuta all'emergenza Covid. Ci auguriamo che gli inquirenti facciano chiarezza in tempi brevi sull'accaduto". Lo affermani Gianni Girelli, consigliere regionale del Pd, e Fabio Pizzul, capogruppo del Pd in Consiglio regionale della Lombardia. "Nella ferma condanna, vogliamo però ribadire che è solo nel dialogo, anche serrato, che posizioni diverse possono contrastarsi. Per questo ci appelliamo a tutte le forze politiche ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Milano, 23 set. (Adnkronos) - Il gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale della"esprime solidariet&a; e vicinanza al presidente di Confindustria Brescia Giuseppeper il vile atto intimidatorio. Si tratta di azioni gravissime, preoccupanti, soprattutto in questa difficile congiuntura economica ee dovuta all'emergenza Covid. Ci auguriamo che gli inquirenti facciano chiarezza in tempi brevi sull'accaduto". Lo affermani Gianni Girelli, consigliere regionale del Pd, e Fabio Pizzul, capogruppo del Pd in Consiglio regionale della. "Nella ferma condanna, vogliamo per&o; ribadire che &e; solo nel dialogo, anche serrato, che posizioni diverse possono contrastarsi. Per questo ci appelliamo a tutte le forze politiche ...

GrimoldiPaolo : #AMMINISTRATIVE. IN #LOMBARDIA PER LA #LEGA UN OTTIMO RISULTATO, ORA PUNTIAMO A VINCERE #LEGNANO #SARONNO #VOGHERA… - matteosalvinimi : Dopo il Veneto anche la Lombardia apre ai tifosi: 1.000 negli stadi e 700 nei palasport. Prudenti ma presenti. In g… - albrizioanto : Si è svolto oggi il Congresso Straordinario della UILP Lombardia che ha eletto i nuovi organismi. Congratulazioni e… - PsiBologna : RT @AngeloNozza: Serena Bontempelli è la nuova Segretaria generale della Uil Pensionati Lombardia. Buon lavoro ragazza !!! - Trovolavoro : ?? RESPONSABILE MONTAGGIO? ?? #Milano? ? Per una nota azienda nel settore centri di tornitura e fresatura? ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Lombardia Lavoro, la crisi colpisce anche la Lombardia: secondo trimestre da incubo Affaritaliani.it Lavoro: Pd Lombardia, grave azione contro Pasini, non fomentare odio sui social

Milano, 23 set. (Adnkronos) - Il gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale della Lombardia "esprime solidarietà e vicinanza al presidente di Confindustria Brescia Giuseppe Pasini per il ...

Protezione civile, Foroni: sistema lombardo è a tutela comunità

Nel corso dell'emergenza Covid-19 in Lombardia, "dal 21 febbraio a fine maggio, sono state oltre 300.000 le giornate lavorative dedicate alla Protezione civile". Si tratta, ha precisato Foroni, di "un ...

Milano, 23 set. (Adnkronos) - Il gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale della Lombardia "esprime solidarietà e vicinanza al presidente di Confindustria Brescia Giuseppe Pasini per il ...Nel corso dell'emergenza Covid-19 in Lombardia, "dal 21 febbraio a fine maggio, sono state oltre 300.000 le giornate lavorative dedicate alla Protezione civile". Si tratta, ha precisato Foroni, di "un ...