Lavoro: Fontana solidale con Pasini, 'scoprire mandanti gesto vile' (Di mercoledì 23 settembre 2020) Milano, 23 set. (Adnkronos) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, esprime "solidarietà e vicinanza al presidente di Confindustria Brescia, Giuseppe Pasini", che è sotto scorta per aver ricevuto un pacco bomba. "Mi auguro che le indagini portino ad individuare i mandanti di questo vile gesto", scrive il governatore su Twitter. Secondo quanto riportato dall'edizione di Brescia del Corriere, l'ordigno, "rudimentale", è stato recapitato ieri mattina nella sede di Feralpi, il gruppo siderurgico guidato da Pasini, e sarebbe stato proprio lui ad aprirlo, per fortuna senza conseguenze. Leggi su iltempo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Milano, 23 set. (Adnkronos) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio, esprime "solidarietà e vicinanza al presidente di Confindustria Brescia, Giuseppe", che è sotto scorta per aver ricevuto un pacco bomba. "Mi auguro che le indagini portino ad individuare idi questo", scrive il governatore su Twitter. Secondo quanto riportato dall'edizione di Brescia del Corriere, l'ordigno, "rudimentale", è stato recapitato ieri mattina nella sede di Feralpi, il gruppo siderurgico guidato da, e sarebbe stato proprio lui ad aprirlo, per fortuna senza conseguenze.

