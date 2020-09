La serie di Star Wars su Cassian Andor ha un nuovo regista (Di mercoledì 23 settembre 2020) Nonostante siano tutti in attesa del debutto, su Disney+ dal prossimo 30 ottobre, della seconda stagione di The Mandalorian, c’è un’altra serie che espanderà la galassia molto lontana di Star Wars: quella dedicata a Cassian Andor, il membro della Resistenza al centro del film spin-off Rogue One e interpretato dall’attore messicano Diego Luna. In queste ore è stato annunciato che i primi tre episodi saranno diretti da Toby Haynes, già noto per Black Mirror: Uss Callister, Doctor Who e la serie Amazon di prossimo debutto Utopia. Haynes sostituisce così il regista precedentemente designato, Tony Gilroy, alla guida del film originale, ma che rimarrà come showrunner. Le riprese della serie su ... Leggi su wired (Di mercoledì 23 settembre 2020) Nonostante siano tutti in attesa del debutto, su Disney+ dal prossimo 30 ottobre, della seconda stagione di The Mandalorian, c’è un’altrache espanderà la galassia molto lontana di: quella dedicata a, il membro della Resistenza al centro del film spin-off Rogue One e interpretato dall’attore messicano Diego Luna. In queste ore è stato annunciato che i primi tre episodi saranno diretti da Toby Haynes, già noto per Black Mirror: Uss Callister, Doctor Who e laAmazon di prossimo debutto Utopia. Haynes sostituisce così ilprecedentemente designato, Tony Gilroy, alla guida del film originale, ma che rimarrà come showrunner. Le riprese dellasu ...

