(Di mercoledì 23 settembre 2020) Secondo gli analisti la previsione - il boss di Tesla pensa di farcela in tre anni - è ottimistica

Ticinonline : La scommessa di Musk: un'auto elettrica a guida autonoma a 25mila dollari #musk #tesla -

Ultime Notizie dalla rete : scommessa Musk

Ticinonline

Prima dell'evento, durante l'assemblea annuale dei soci, Musk ha detto che, nonostante le difficolta' legate al coronavirus, Tesla scommette su un aumento delle consegne del 30% o del 40% nel 2020 - ...Il Tesla Battery day non ha tradito le attese. Almeno non del tutto… Per Elon Musk, che ha salutato diverse centinaia di investitori seduti nelle loro Tesla da un palco improvvisato nel parcheggio del ...